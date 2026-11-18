FTSE 100 im Blick

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Um 09:10 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,34 Prozent auf 10.653,87 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,312 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 10.690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.689,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.641,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.692,25 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 2,28 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 10.881,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der FTSE 100 10.728,04 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9.552,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 8,67 Prozent auf 2,68 GBP), Experian (+ 4,26 Prozent auf 29,39 GBP), Whitbread (+ 2,33 Prozent auf 28,60 GBP), British Land Company (+ 1,48 Prozent auf 4,38 GBP) und Sage (+ 1,27 Prozent auf 11,50 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-4,54 Prozent auf 35,34 GBP), Antofagasta (-4,15 Prozent auf 28,94 GBP), Anglo American (-4,14 Prozent auf 34,02 GBP), Fresnillo (-4,04 Prozent auf 22,81 GBP) und Computacenter (-3,59 Prozent auf 45,06 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.054.561 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 276,922 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net