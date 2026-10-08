Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer

LSE-Handel im Blick

08.10.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit leichter.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,40 Prozent schwächer bei 10.416,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,168 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10.458,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10.458,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.367,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.458,98 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,441 Prozent nach. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 10.811,66 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 10.489,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9.548,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,67 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 4,77 Prozent auf 4,99 GBP), Imperial Brands (+ 2,97 Prozent auf 25,62 GBP), Pearson (+ 2,57 Prozent auf 12,75 GBP), IG Group (+ 2,53 Prozent auf 9,74 GBP) und J Sainsbury (+ 2,50 Prozent auf 3,36 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Standard Life (-4,67 Prozent auf 8,31 GBP), International Consolidated Airlines (-2,85 Prozent auf 4,20 GBP), Melrose Industries (-2,73 Prozent auf 4,38 GBP), Vodafone Group (-2,58 Prozent auf 1,24 GBP) und Standard Chartered (-2,42 Prozent auf 20,99 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 20.622.813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297,233 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net