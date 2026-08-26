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FTSE 100-Kursentwicklung

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

So bewegte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
12.69 EUR -0.04 EUR -0.31 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
161.00 EUR 7.00 EUR 4.55 %
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Computacenter PLC
63.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Entain PLC Registered Shs
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Experian PLC
34.60 EUR -0.40 EUR -1.14 %
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Games Workshop Group PLC
219.60 EUR 2.40 EUR 1.10 %
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GSK PLC Registered Shs
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HSBC Holdings plc
17.60 EUR -0.20 EUR -1.12 %
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Lloyds Banking Group
1.30 EUR -0.01 EUR -0.99 %
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London Stock Exchange (LSE)
106.00 EUR 4.80 EUR 4.74 %
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LondonMetric Property PLC
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Prudential plc
11.84 EUR -0.30 EUR -2.47 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Sage PLC
12.50 EUR -0.20 EUR -1.57 %
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Indizes
FTSE 100
10,792.54 GBP -85.58 GBP -0.79 %
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Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 10.792,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,252 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10.878,12 Punkten am Vortag.

Bei 10.772,62 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.878,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,220 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.781,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.505,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.255,50 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 7,86 Prozent auf 56,25 GBP), Sage (+ 3,81 Prozent auf 11,04 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,36) Prozent auf 89,80 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 26,68 GBP) und Experian (+ 2,63 Prozent auf 30,45 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Entain (-3,66 Prozent auf 5,11 GBP), LondonMetric Property (-2,72 Prozent auf 1,89 GBP), Games Workshop Group (-2,55 Prozent auf 183,20 GBP), Prudential (-2,50 Prozent auf 10,14 GBP) und GSK (-2,50 Prozent auf 18,52 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 99.980.664 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,678 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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