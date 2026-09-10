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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
261.95 EUR -5.35 EUR -2.00 %
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Autodesk Inc.
176.84 EUR -7.42 EUR -4.03 %
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MercadoLibre Inc
1,605.00 EUR -21.60 EUR -1.33 %
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Micron Technology Inc.
841.70 EUR -38.30 EUR -4.35 %
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Nebius
196.02 EUR -12.98 EUR -6.21 %
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NVIDIA Corp.
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Indizes
NASDAQ 100
29,103.51 USD -318.04 USD -1.08 %
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Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent tiefer bei 29.177,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,10 Prozent tiefer bei 29.097,33 Punkten, nach 29.421,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29.038,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.250,41 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,58 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.621,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 28.508,03 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23.849,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,75 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 3,24 Prozent auf 314,94 USD), Autodesk (+ 3,15 Prozent auf 213,13 USD), MercadoLibre (+ 2,78 Prozent auf 1.928,44 USD), CrowdStrike (+ 2,63 Prozent auf 213,26 USD) und Fortinet (+ 2,42 Prozent auf 161,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Baker Hughes (-6,95 Prozent auf 59,22 USD), Intel (-4,27 Prozent auf 101,71 USD), Micron Technology (-4,13 Prozent auf 985,28 USD), Nebius (-4,08 Prozent auf 230,54 USD) und Western Digital (-3,88 Prozent auf 463,59 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.613.027 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,674 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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