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Dow Jones aktuell

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag in Rot

05.06.26 17:59 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag in Rot | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

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Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,57 Prozent tiefer bei 51.269,28 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20,384 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,12 Prozent auf 50.986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51.561,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51.660,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.265,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,211 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.298,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der Dow Jones mit 47.954,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 42.319,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Bei 51.660,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 3,36 Prozent auf 79,40 USD), Procter Gamble (+ 3,22 Prozent auf 145,32 USD), Travelers (+ 2,76 Prozent auf 301,52 USD), Amgen (+ 2,63 Prozent auf 354,68 USD) und Johnson Johnson (+ 2,38 Prozent auf 233,61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-5,39 Prozent auf 285,49 USD), NVIDIA (-4,91 Prozent auf 207,93 USD), Cisco (-3,95 Prozent auf 124,86 USD), Goldman Sachs (-2,59 Prozent auf 1.064,31 USD) und Caterpillar (-2,33 Prozent auf 918,58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.926.409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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