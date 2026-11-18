Index im Fokus

Der Dow Jones verliert am Nachmittag an Boden.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,82 Prozent schwächer bei 50.343,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,890 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,24 Prozent auf 51.386,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50.759,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.637,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.029,35 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 3,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.002,41 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 53.343,40 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 46.091,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,05 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 4,88 Prozent auf 122,65 USD), Amazon (+ 3,73 Prozent auf 267,50 USD), Nike (+ 2,41 Prozent auf 36,72 USD), Honeywell Technologies (+ 2,37 Prozent auf 224,14 USD) und Cisco (+ 2,36 Prozent auf 97,35 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-8,86 Prozent auf 355,15 USD), Chevron (-4,28 Prozent auf 206,87 USD), Merck (-3,45 Prozent auf 138,43 USD), Salesforce (-2,89 Prozent auf 188,89 USD) und Amgen (-2,45 Prozent auf 446,69 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 44.687.183 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net