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NYSE-Handel im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

Wenig Veränderung war am Mittwoch in New York zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
308.35 EUR -3.75 EUR -1.20 %
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Amazon
227.00 EUR -4.15 EUR -1.80 %
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Amgen Inc.
376.70 EUR 3.70 EUR 0.99 %
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Caterpillar Inc.
668.20 EUR -20.20 EUR -2.93 %
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Merck Co.
131.16 EUR -0.12 EUR -0.09 %
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Microsoft Corp.
477.60 EUR -9.75 EUR -2.00 %
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Nike Inc.
31.22 EUR -0.53 EUR -1.68 %
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NVIDIA Corp.
198.18 EUR -5.32 EUR -2.61 %
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Procter & Gamble Co.
140.26 EUR 3.74 EUR 2.74 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
331.60 EUR 1.80 EUR 0.55 %
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UnitedHealth Inc.
351.00 EUR 13.00 EUR 3.85 %
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Walmart
104.00 EUR 2.92 EUR 2.89 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,621.48 USD -48.62 USD -0.09 %
News | Analysen

Am Mittwoch ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51.621,48 Punkten aus dem Mittwochshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,818 Prozent auf 52.092,99 Punkte an der Kurstafel, nach 51.670,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.365,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51.869,75 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,278 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der Dow Jones mit 52.421,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52.508,27 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 14.10.2025, mit 46.270,46 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,69 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,73 Prozent auf 395,62 USD), Merck (+ 3,80 Prozent auf 147,37 USD), Walmart (+ 3,46 Prozent auf 116,16 USD), Amgen (+ 3,21 Prozent auf 426,11 USD) und Procter Gamble (+ 2,28 Prozent auf 156,53 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-3,16 Prozent auf 221,30 USD), Caterpillar (-3,08 Prozent auf 748,98 USD), Microsoft (-1,80 Prozent auf 533,69 USD), Amazon (-1,74 Prozent auf 254,08 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,68 Prozent auf 343,65 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 37.848.551 Aktien gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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