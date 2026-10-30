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Dow Jones im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schlussendlich leichter

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schlussendlich leichter

So bewegte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
560.00 EUR -29.20 EUR -4.96 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
210.95 EUR 2.80 EUR 1.35 %
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Cisco Inc.
93.50 EUR -3.78 EUR -3.89 %
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Coca-Cola Co.
84.63 EUR 1.86 EUR 2.25 %
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Goldman Sachs
810.80 EUR -21.80 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen
Home Depot
292.90 EUR 4.70 EUR 1.63 %
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JPMorgan Chase & Co.
300.30 EUR -7.55 EUR -2.45 %
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Merck Co.
134.60 EUR 2.10 EUR 1.58 %
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Microsoft Corp.
467.15 EUR -6.90 EUR -1.46 %
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Nike Inc.
34.67 EUR 0.25 EUR 0.73 %
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NVIDIA Corp.
183.44 EUR -5.30 EUR -2.81 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
352.60 EUR 1.80 EUR 0.51 %
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Walmart
110.36 EUR 2.20 EUR 2.03 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,770.31 USD -572.25 USD -1.09 %
News | Analysen

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,09 Prozent tiefer bei 51.770,31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,997 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,490 Prozent auf 52.086,13 Punkte an der Kurstafel, nach 52.342,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52.383,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51.563,76 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,05 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 50.906,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.208,06 Punkte. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 47.522,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,00 Prozent. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 45.057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,18 Prozent auf 149,52 USD), Walmart (+ 1,86 Prozent auf 123,51 USD), Chevron (+ 1,75 Prozent auf 235,52 USD), Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR) und Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 94,08 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,22 Prozent auf 204,64 USD), Caterpillar (-3,81 Prozent auf 622,75 USD), Cisco (-3,76 Prozent auf 104,51 USD), Goldman Sachs (-3,58 Prozent auf 894,55 USD) und JPMorgan Chase (-1,90 Prozent auf 337,04 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 55.261.346 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,604 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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