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Dow Jones-Kursverlauf

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Mittag

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Mittag

Der Dow Jones verliert aktuell an Boden.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 1,05 Prozent tiefer bei 52.854,69 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,995 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 53.584,89 Punkte an der Kurstafel, nach 53.414,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.110,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 52.721,62 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 54.036,93 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 50.786,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45.514,95 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,79 Prozent auf 828,50 USD), Chevron (+ 1,01 Prozent auf 210,70 USD), Boeing (+ 0,76 Prozent auf 213,86 USD), American Express (+ 0,24 Prozent auf 326,93 USD) und Cisco (+ 0,23 Prozent auf 109,45 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amgen (-9,59 Prozent auf 395,30 USD), Salesforce (-3,52 Prozent auf 250,12 USD), Johnson Johnson (-2,59 Prozent auf 268,09 USD), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 326,87 USD) und Visa (-1,86 Prozent auf 368,09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.208.304 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie weist mit 10,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,25 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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