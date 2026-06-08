Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

NYSE-Handel im Fokus

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones aktuell.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 50.702,52 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20,273 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 50.997,23 Zählern und damit 0,416 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50.786,01 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51.260,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50.211,12 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49.609,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der Dow Jones auf 47.740,80 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der Dow Jones bei 42.761,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51.660,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 3,31 Prozent auf 44,66 USD), Sherwin-Williams (+ 2,94 Prozent auf 308,37 USD), Home Depot (+ 2,25 Prozent auf 276,85 EUR), Procter Gamble (+ 2,24 Prozent auf 148,35 USD) und Johnson Johnson (+ 2,08 Prozent auf 237,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,58 Prozent auf 174,19 USD), Cisco (-3,98 Prozent auf 119,21 USD), Apple (-3,90 Prozent auf 289,77 USD), Microsoft (-2,19 Prozent auf 402,72 USD) und NVIDIA (-1,73 Prozent auf 205,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.306.270 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net