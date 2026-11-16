NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Montagabend mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,67 Prozent tiefer bei 27.197,15 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent tiefer bei 27.543,64 Punkten, nach 27.943,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27.621,64 Punkte, das Tagestief hingegen 27.149,15 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.046,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 25.008,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,90 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 2,41 Prozent auf 25,07 USD), Starbucks (+ 2,14 Prozent auf 108,72 USD), Paychex (+ 1,81 Prozent auf 117,77 USD), Comcast (+ 1,75 Prozent auf 25,60 USD) und AppLovin (+ 1,50 Prozent auf 415,22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Astera Labs (-8,79 Prozent auf 202,34 USD), Sandisk (-8,58 Prozent auf 809,11 USD), Lumentum (-8,48 Prozent auf 546,00 USD), Arm (-8,12 Prozent auf 175,05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,70 Prozent auf 103,03 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72.616.890 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net