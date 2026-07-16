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NASDAQ 100-Performance im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Axon Enterprise
468.20 EUR 10.50 EUR 2.29 %
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Cadence Design Systems Inc.
289.55 EUR -28.30 EUR -8.90 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.80 EUR -0.44 EUR -2.05 %
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CrowdStrike
182.50 EUR 4.50 EUR 2.53 %
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Diamondback Energy Inc
164.48 EUR 0.06 EUR 0.04 %
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Intuitive Surgical Inc
302.65 EUR -48.25 EUR -13.75 %
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Kraft Heinz Company
22.62 EUR -0.09 EUR -0.37 %
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Lumentum Holdings Inc
629.80 EUR 13.00 EUR 2.11 %
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Nebius
154.88 EUR 5.88 EUR 3.95 %
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Netflix Inc.
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NVIDIA Corp.
177.78 EUR -3.48 EUR -1.92 %
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Seagate Technology
686.00 EUR 32.00 EUR 4.89 %
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Synopsys Inc.
333.50 EUR -38.50 EUR -10.35 %
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Western Digital Corp.
425.70 EUR 19.70 EUR 4.85 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,592.66 USD -433.11 USD -1.49 %
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Am Freitag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,96 Prozent leichter bei 28.457,33 Punkten in den Handel, nach 29.025,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28.231,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28.867,40 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,98 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.670,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26.672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 23.081,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Seagate Technology (+ 5,66 Prozent auf 787,66 USD), Lumentum (+ 3,77 Prozent auf 732,82 USD), Nebius (+ 3,46 Prozent auf 177,71 USD), Diamondback Energy (+ 2,85 Prozent auf 195,54 USD) und Western Digital (+ 2,23 Prozent auf 477,22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intuitive Surgical (-14,15 Prozent auf 345,42 USD), Cadence Design Systems (-9,47 Prozent auf 330,11 USD), Synopsys (-7,85 Prozent auf 384,28 USD), Netflix (-7,26 Prozent auf 68,95 USD) und Axon Enterprise (-5,81 Prozent auf 510,28 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38.817.502 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets