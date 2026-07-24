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Index-Bewegung

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
195.96 EUR 8.24 EUR 4.39 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,128.34 USD -326.47 USD -1.15 %
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Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,51 Prozent auf 28.309,30 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,326 Prozent auf 28.362,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28.454,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28.471,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.097,80 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.220,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 27.303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 23.219,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,31 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Adobe (+ 5,46 Prozent auf 223,75 USD), T-Mobile US (+ 5,34 Prozent auf 179,53 USD), Workday (+ 4,77 Prozent auf 133,98 USD), Thomson Reuters (+ 4,49 Prozent auf 89,54 USD) und Intuit (+ 3,77 Prozent auf 292,13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-8,58 Prozent auf 298,91 USD), CoreWeave (-8,35 Prozent auf 74,33 USD), Nebius (-8,13 Prozent auf 203,00 USD), Sandisk (-7,91 Prozent auf 1.482,98 USD) und Rocket Lab (-7,54 Prozent auf 64,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.068.766 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG