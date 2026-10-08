Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100-Entwicklung

08.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,58 Prozent auf 30.666,90 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent tiefer bei 30.985,23 Punkten, nach 31.160,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 31.125,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.556,40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,473 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 29.507,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.252,56 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 25.136,62 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 3,80 Prozent auf 211,77 USD), Diamondback Energy (+ 3,79 Prozent auf 191,37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,67 Prozent auf 180,30 USD), Walmart (+ 2,63 Prozent auf 111,00 USD) und O Reilly Automotive (+ 2,33 Prozent auf 86,58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Astera Labs (-7,47 Prozent auf 353,70 USD), CoreWeave (-7,22 Prozent auf 82,06 USD), Arm (-7,18 Prozent auf 273,23 USD), Nebius (-7,08 Prozent auf 220,37 USD) und Intel (-6,39 Prozent auf 105,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.987.121 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net