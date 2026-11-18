Index-Performance

Der NASDAQ 100 erleidet aktuell Verluste.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,46 Prozent leichter bei 26.876,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,650 Prozent auf 27.177,41 Punkte an der Kurstafel, nach 27.001,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26.848,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27.231,24 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.187,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.490,96 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 24.503,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Take Two (+ 8,13 Prozent auf 220,50 USD), Palo Alto Networks (+ 5,49 Prozent auf 326,28 USD), CrowdStrike (+ 5,31 Prozent auf 231,23 USD), Fortinet (+ 4,14 Prozent auf 129,65 USD) und Ross Stores (+ 3,21 Prozent auf 227,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,16 Prozent auf 90,56 USD), CoreWeave (-6,01 Prozent auf 46,89 USD), Sandisk (-4,78 Prozent auf 759,16 USD), Adobe (-4,04 Prozent auf 226,03 USD) und Marvell Technology (-3,45 Prozent auf 143,61 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34.752.654 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,38 Prozent.

Redaktion Finanzen.net