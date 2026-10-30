Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 mittags tief in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

30.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 befindet sich am fünften Tag der Woche auf Talfahrt.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 3,52 Prozent tiefer bei 28.366,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,71 Prozent auf 28.604,92 Punkte an der Kurstafel, nach 29.402,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.348,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.713,45 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,36 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.408,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.106,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.734,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,48 Prozent auf 912,76 USD), T-Mobile US (+ 7,90 Prozent auf 158,92 USD), DexCom (+ 4,89 Prozent auf 83,84 USD), Comcast (+ 4,36 Prozent auf 23,24 USD) und Roper Technolgies (+ 4,18 Prozent auf 468,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intel (-29,46 Prozent auf 64,95 USD), Datadog A (-13,67 Prozent auf 229,49 USD), Sandisk (-12,34 Prozent auf 1.165,90 USD), Astera Labs (-12,14 Prozent auf 255,18 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-11,13 Prozent auf 503,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.686.640 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net