DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,11 -3,3%Nas 25.252 -3,6%Bitcoin 68.996 -1,1%Euro 1,1161 -0,3%Öl 117,8 +2,5%Gold 3.879 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 mittags tief in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 mittags tief in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 befindet sich am fünften Tag der Woche auf Talfahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
448.95 EUR -28.60 EUR -5.99 %
Charts | News | Analysen
Astera Labs Inc Registered Shs
224.00 EUR -31.00 EUR -12.16 %
Charts | News | Analysen
Comcast Corp. (Class A)
20.46 EUR 0.62 EUR 3.14 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
220.60 EUR -10.40 EUR -4.50 %
Charts | News | Analysen
Datadog Inc Registered Shs -A-
204.00 EUR -29.50 EUR -12.63 %
Charts | News | Analysen
DexCom Inc.
74.80 EUR 3.40 EUR 4.76 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
57.43 EUR -11.81 EUR -17.06 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
22.00 EUR 0.55 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
774.40 EUR -30.60 EUR -3.80 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
180.54 EUR -8.20 EUR -4.34 %
Charts | News | Analysen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
819.70 EUR 94.10 EUR 12.97 %
Charts | News | Analysen
Roper Technolgies Inc.
410.50 EUR 15.60 EUR 3.95 %
Charts | News | Analysen
Sandisk Corp
1,020.00 EUR -140.00 EUR -12.07 %
Charts | News | Analysen
T-Mobile US
137.38 EUR 3.38 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
28,159.52 USD -1,242.99 USD -4.23 %
News | Analysen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 3,52 Prozent tiefer bei 28.366,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,71 Prozent auf 28.604,92 Punkte an der Kurstafel, nach 29.402,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.348,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.713,45 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,36 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.408,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.106,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.734,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,48 Prozent auf 912,76 USD), T-Mobile US (+ 7,90 Prozent auf 158,92 USD), DexCom (+ 4,89 Prozent auf 83,84 USD), Comcast (+ 4,36 Prozent auf 23,24 USD) und Roper Technolgies (+ 4,18 Prozent auf 468,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intel (-29,46 Prozent auf 64,95 USD), Datadog A (-13,67 Prozent auf 229,49 USD), Sandisk (-12,34 Prozent auf 1.165,90 USD), Astera Labs (-12,14 Prozent auf 255,18 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-11,13 Prozent auf 503,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.686.640 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.