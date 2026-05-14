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Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

15.05.26 20:02 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

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NASDAQ 100
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Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,75 Prozent auf 29.358,90 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,31 Prozent auf 29.191,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29.580,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.358,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.991,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,593 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26.204,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24.732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.335,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,48 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29.678,89 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 9,89 Prozent auf 52,76 USD), Atlassian (+ 9,62 Prozent auf 88,64 USD), DexCom (+ 6,52 Prozent auf 61,59 USD), Zscaler (+ 5,41 Prozent auf 162,01 USD) und Intuit (+ 5,17 Prozent auf 397,85 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-7,29 Prozent auf 137,21 USD), Arm (-6,84 Prozent auf 212,87 USD), Intel (-5,34 Prozent auf 109,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,29 Prozent auf 177,09 USD) und Lam Research (-4,54 Prozent auf 285,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25.051.309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 3,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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