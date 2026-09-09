Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer

NASDAQ 100-Kursverlauf

09.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 erlitt am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch gab der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,29 Prozent auf 29.421,55 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,257 Prozent tiefer bei 29.431,94 Punkten, nach 29.507,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.563,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29.334,41 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,754 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.722,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der NASDAQ 100 29.084,50 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 23.839,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,72 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,15 Prozent auf 225,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,55 Prozent auf 653,69 USD), Marvell Technology (+ 4,26 Prozent auf 235,01 USD), Astera Labs (+ 4,05 Prozent auf 300,54 USD) und Teradyne (+ 3,13 Prozent auf 383,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD), Shopify A (-5,45 Prozent auf 126,79 USD), CoreWeave (-4,90 Prozent auf 94,94 USD), Rocket Lab (-4,25 Prozent auf 63,07 USD) und SpaceX (-3,86 Prozent auf 147,55 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.333.427 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,769 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net