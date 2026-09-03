DAX 26.048 +0,2%ESt50 6.396 +0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.489 -0,4%Bitcoin 68.355 -2,2%Euro 1,1620 -0,1%Öl 95,7 +0,2%Gold 4.435 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Der NASDAQ 100 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
228.50 EUR -16.75 EUR -6.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
250.00 EUR 19.00 EUR 8.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
206.60 EUR -2.90 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
185.70 EUR 2.00 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KLA
160.26 EUR 12.38 EUR 8.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.58 EUR -0.23 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
187.74 EUR 7.24 EUR 4.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
857.80 EUR 33.80 EUR 4.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
199.00 EUR 1.72 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,460.00 EUR 140.00 EUR 10.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
688.00 EUR 6.00 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
330.00 EUR -29.00 EUR -8.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
304.60 EUR -19.20 EUR -5.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
95.70 EUR 0.25 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,485.57 USD 3.25 USD 0.01 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,03 Prozent auf 29.473,74 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 29.539,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29.482,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.655,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.450,37 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,236 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 29.733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 30.407,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23.633,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,93 Prozent nach oben. 30.762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Astera Labs (+ 12,33 Prozent auf 317,70 USD), Sandisk (+ 8,67 Prozent auf 1.689,84 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Marvell Technology (+ 5,48 Prozent auf 220,27 USD) und Seagate Technology (+ 4,85 Prozent auf 837,37 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Autodesk (-8,12 Prozent auf 218,24 USD), Tesla (-6,37 Prozent auf 352,40 USD), Adobe (-6,17 Prozent auf 268,11 USD), Synopsys (-5,89 Prozent auf 391,77 USD) und Thomson Reuters (-4,41 Prozent auf 106,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.027.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Mit 6,30 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.