Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Index-Performance

04.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,03 Prozent auf 29.473,74 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 29.539,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29.482,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.655,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.450,37 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,236 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 29.733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 30.407,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23.633,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,93 Prozent nach oben. 30.762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Astera Labs (+ 12,33 Prozent auf 317,70 USD), Sandisk (+ 8,67 Prozent auf 1.689,84 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Marvell Technology (+ 5,48 Prozent auf 220,27 USD) und Seagate Technology (+ 4,85 Prozent auf 837,37 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Autodesk (-8,12 Prozent auf 218,24 USD), Tesla (-6,37 Prozent auf 352,40 USD), Adobe (-6,17 Prozent auf 268,11 USD), Synopsys (-5,89 Prozent auf 391,77 USD) und Thomson Reuters (-4,41 Prozent auf 106,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.027.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Mit 6,30 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net