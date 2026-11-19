Index im Blick

Der NASDAQ 100 notierte heute im Minus.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2,21 Prozent schwächer bei 26.517,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent fester bei 27.574,24 Punkten in den Handel, nach 27.116,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26.481,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 27.749,35 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,73 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.529,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der NASDAQ 100 29.426,02 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 24.640,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 11,04 Prozent auf 86,00 USD), Palo Alto Networks (+ 6,42 Prozent auf 361,73 USD), Western Digital (+ 2,98 Prozent auf 296,78 USD), CrowdStrike (+ 2,71 Prozent auf 243,46 USD) und Axon Enterprise (+ 2,09 Prozent auf 306,98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9,39 Prozent auf 96,92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 489,19 USD), CoreWeave (-6,10 Prozent auf 44,91 USD), DoorDash (-5,80 Prozent auf 157,13 USD) und Shopify A (-5,34 Prozent auf 131,97 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 71.971.842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,660 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 4,02 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net