DAX 25.970 -1,1%ESt50 6.369 -0,8%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -3,1%Nas 26.075 -1,1%Bitcoin 66.347 -1,9%Euro 1,1591 -0,3%Öl 94,9 +4,9%Gold 4.331 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ Composite aktuell

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

NASDAQ Composite-Handel am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2.92 EUR 0.18 EUR 6.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Agilysys Inc.
99.50 EUR -1.50 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
280.25 EUR 8.30 EUR 3.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
49.72 EUR 0.35 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
40.89 EUR 1.54 EUR 3.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
310.00 EUR -9.20 EUR -2.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR -0.15 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
23.04 USD -1.71 USD -6.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
2.72 EUR 0.05 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
187.24 EUR -2.82 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
35.80 EUR -2.20 EUR -5.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
685.00 EUR 5.50 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.20 USD 0.06 USD 2.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
31.09 EUR -0.14 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,075.19 USD -295.70 USD -1.12 %
News | Analysen

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 26.251,49 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent tiefer bei 26.031,67 Punkten, nach 26.370,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.995,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.260,68 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 25.373,85 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 01.06.2026, mit 27.086,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 21.455,55 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 8,38 Prozent auf 3,56 USD), Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD), Apple (+ 2,58 Prozent auf 325,04 USD), Century Aluminum (+ 2,03 Prozent auf 46,70 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 814,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-7,92 Prozent auf 2,97 USD), AXT (-7,06 Prozent auf 56,33 USD), Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 23,24 USD), CIENA (-5,20 Prozent auf 362,91 USD) und PDF Solutions (-4,47 Prozent auf 42,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,519 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.