Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

NASDAQ Composite aktuell

01.09.26 17:59 Uhr

NASDAQ Composite-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 26.251,49 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent tiefer bei 26.031,67 Punkten, nach 26.370,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.995,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.260,68 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 25.373,85 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 01.06.2026, mit 27.086,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 21.455,55 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 8,38 Prozent auf 3,56 USD), Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD), Apple (+ 2,58 Prozent auf 325,04 USD), Century Aluminum (+ 2,03 Prozent auf 46,70 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 814,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-7,92 Prozent auf 2,97 USD), AXT (-7,06 Prozent auf 56,33 USD), Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 23,24 USD), CIENA (-5,20 Prozent auf 362,91 USD) und PDF Solutions (-4,47 Prozent auf 42,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,519 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net