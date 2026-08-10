Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

NASDAQ Composite aktuell

11.08.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite bewegte sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 26.445,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,251 Prozent fester bei 26.672,17 Punkten, nach 26.605,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.679,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.372,31 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26.281,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.274,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 21.385,40 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 10,14 Prozent auf 1,63 USD), FormFactor (+ 7,65 Prozent auf 121,07 USD), Cogent Communications (+ 5,05 Prozent auf 10,82 USD), Ultra Clean (+ 4,61 Prozent auf 86,07 USD) und KLA (+ 4,01 Prozent auf 200,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Hub Group (-19,75 Prozent auf 38,00 USD), Elbit Systems (-8,27 Prozent auf 776,08 USD), Donegal Group B (-6,52 Prozent auf 23,10 USD), AmeriServ Financial (-6,01 Prozent auf 4,85 USD) und American Eagle Outfitters (-5,24 Prozent auf 17,36 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 45.397.873 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,697 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net