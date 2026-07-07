Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Index im Fokus

20:02

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent auf 25.754,00 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent schwächer bei 25.704,66 Punkten, nach 25.818,69 Punkten am Vortag.

Bei 25.526,46 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25.856,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,945 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.929,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.635,00 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 20.418,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,84 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ultra Clean (+ 9,28 Prozent auf 99,20 USD), Akamai (+ 7,83 Prozent auf 123,33 USD), Cogent Communications (+ 7,68 Prozent auf 12,55 USD), Geospace Technologies (+ 6,17 Prozent auf 7,05 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6,12 Prozent auf 9,71 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Agilysys (-5,43 Prozent auf 106,70 USD), EZCORP (-5,19 Prozent auf 33,60 USD), Align Technology (-5,13 Prozent auf 175,71 USD), Daktronics (-5,04 Prozent auf 19,40 USD) und USANA Health Sciences (-4,78 Prozent auf 21,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.979.331 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,35 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net