DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,08 +2,8%Nas25.074 -0,2%Bitcoin68.710 +2,6%Euro1,1695 -0,4%Öl113,2 +3,7%Gold4.518 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UniCredit-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung für Commerzbank-Übernahme zu - Aktien geben nach UniCredit-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung für Commerzbank-Übernahme zu - Aktien geben nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt

04.05.26 20:02 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt | finanzen.net

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Woodmark Corp.
35,00 EUR -2,20 EUR -5,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
84,68 EUR 15,60 EUR 22,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
19,37 EUR 0,96 EUR 5,22%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
16,68 USD -2,58 USD -13,40%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
82,70 EUR 2,04 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lancaster Colony Corp.
98,00 EUR -11,00 EUR -10,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
5,55 EUR 0,15 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marten Transport Ltd.
14,62 USD -0,53 USD -3,50%
Charts|News|Analysen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
109,00 EUR 24,00 EUR 28,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,91 EUR 0,03 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
14,21 USD 1,03 USD 7,81%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
169,80 EUR -0,76 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,09 EUR 0,04 EUR 69,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,62 USD 0,02 USD 0,43%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
158,00 EUR 16,32 EUR 11,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.072,1 PKT -42,4 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,10 Prozent auf 25.089,25 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,009 Prozent leichter bei 25.112,18 Punkten in den Montagshandel, nach 25.114,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.913,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.210,47 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21.879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.977,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 25.223,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 28,15 Prozent auf 0,17 USD), Nice Systems (+ 10,43 Prozent auf 124,67 USD), AXT (+ 7,17 Prozent auf 102,88 USD), Nortech Systems (+ 7,13 Prozent auf 14,12 USD) und Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cogent Communications (-35,02 Prozent auf 15,05 USD), Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,68 USD), Lifetime Brands (-10,88 Prozent auf 5,98 USD), Lancaster Colony (-9,58 Prozent auf 112,47 USD) und American Woodmark (-8,59 Prozent auf 40,53 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.550.815 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Mit 13,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Woodmark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen