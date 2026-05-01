Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt

Index-Performance im Fokus

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,10 Prozent auf 25.089,25 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,009 Prozent leichter bei 25.112,18 Punkten in den Montagshandel, nach 25.114,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.913,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.210,47 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21.879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.977,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 25.223,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 28,15 Prozent auf 0,17 USD), Nice Systems (+ 10,43 Prozent auf 124,67 USD), AXT (+ 7,17 Prozent auf 102,88 USD), Nortech Systems (+ 7,13 Prozent auf 14,12 USD) und Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cogent Communications (-35,02 Prozent auf 15,05 USD), Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,68 USD), Lifetime Brands (-10,88 Prozent auf 5,98 USD), Lancaster Colony (-9,58 Prozent auf 112,47 USD) und American Woodmark (-8,59 Prozent auf 40,53 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.550.815 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Mit 13,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net