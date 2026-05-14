DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,08 -0,6%Nas26.306 -1,2%Bitcoin68.080 -2,0%Euro1,1628 -0,4%Öl109,5 +3,6%Gold4.537 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 Intel 855681 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Apple, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Lithium-Nachfrage boomt: Der unterschätzte Profiteur des KI-Hypes Lithium-Nachfrage boomt: Der unterschätzte Profiteur des KI-Hypes
SAP-Aktie setzt Erholungsversuch fort: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale SAP-Aktie setzt Erholungsversuch fort: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt mittags

15.05.26 18:00 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt mittags | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Freitag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2,60 EUR -0,11 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
11,10 USD -0,96 USD -7,96%
Charts|News|Analysen
AXT Inc.
92,20 EUR -7,50 EUR -7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
8,75 EUR 0,50 EUR 6,06%
Charts|News|Analysen
DexCom Inc.
53,00 EUR 3,30 EUR 6,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
103,60 EUR -5,30 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Landstar System Inc.
143,00 EUR -1,00 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,50 EUR -0,03 EUR -4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
196,00 EUR -5,10 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OraSure Technologies Inc.
2,68 EUR 0,18 EUR 7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
3,25 EUR 0,10 EUR 3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
15,36 EUR 1,56 EUR 11,30%
Charts|News|Analysen
SIGA Technologies Inc.
4,15 USD -0,11 USD -2,58%
Charts|News|Analysen
SMC Corp.
363,20 EUR -82,40 EUR -18,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.323,1 PKT -312,1 PKT -1,17%
Charts|News|Analysen

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,47 Prozent auf 26.244,09 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent schwächer bei 26.288,92 Punkten, nach 26.635,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.097,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26.364,04 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,415 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24.016,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.546,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.112,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,95 Prozent nach oben. Bei 26.707,14 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit DexCom (+ 6,80 Prozent auf 61,75 USD), AXT (+ 6,46 Prozent auf 122,41 USD), Landstar System (+ 4,34 Prozent auf 175,25 USD), Richardson Electronics (+ 4,29 Prozent auf 18,25 USD) und OraSure Technologies (+ 4,24 Prozent auf 3,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil SMC (-18,16 Prozent auf 410,39 USD), Microvision (-9,09 Prozent auf 0,55 USD), 3D Systems (-8,08 Prozent auf 3,02 USD), Americas Car-Mart (-7,71 Prozent auf 11,13 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,25 Prozent auf 3,71 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.490.498 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,717 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen