Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt mittags

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Freitag auf rotem Terrain.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,47 Prozent auf 26.244,09 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent schwächer bei 26.288,92 Punkten, nach 26.635,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.097,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26.364,04 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,415 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24.016,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.546,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.112,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,95 Prozent nach oben. Bei 26.707,14 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit DexCom (+ 6,80 Prozent auf 61,75 USD), AXT (+ 6,46 Prozent auf 122,41 USD), Landstar System (+ 4,34 Prozent auf 175,25 USD), Richardson Electronics (+ 4,29 Prozent auf 18,25 USD) und OraSure Technologies (+ 4,24 Prozent auf 3,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil SMC (-18,16 Prozent auf 410,39 USD), Microvision (-9,09 Prozent auf 0,55 USD), 3D Systems (-8,08 Prozent auf 3,02 USD), Americas Car-Mart (-7,71 Prozent auf 11,13 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,25 Prozent auf 3,71 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.490.498 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,717 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net