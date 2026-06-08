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Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels schwächer

09.06.26 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
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SIGA Technologies Inc.
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Strategy (ex MicroStrategy)
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Ultra Clean Holdings Inc.
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Veeco Instruments Inc.
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Woodward Inc.
323,60 EUR 15,60 EUR 5,06%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.678,8 PKT -250,8 PKT -0,97%
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Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,97 Prozent schwächer bei 25.678,82 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26.110,31 Zählern und damit 0,697 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.929,66 Punkte).

Bei 24.980,38 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26.259,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 22.695,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19.591,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,51 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Veeco Instruments (+ 10,08 Prozent auf 67,19 USD), Ultra Clean (+ 9,47 Prozent auf 91,88 USD), Pool (+ 6,34 Prozent auf 192,42 USD), Mind CTI (+ 5,90 Prozent auf 0,97 USD) und Woodward (+ 5,83 Prozent auf 380,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-19,05 Prozent auf 5,27 USD), AXT (-13,68 Prozent auf 78,36 USD), ADTRAN (-13,22 Prozent auf 12,58 EUR), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD) und Ballard Power (-8,14 Prozent auf 4,74 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.796.959 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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