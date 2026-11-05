Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 16:00 Uhr

NASDAQ Composite-Handel heute.

Um 15:53 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,72 Prozent schwächer bei 25.037,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,693 Prozent auf 25.558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.010,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.559,03 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,20 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 27.477,31 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26.363,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.499,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,75 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Park-Ohio (+ 10,85 Prozent auf 48,22 USD), Myriad Genetics (+ 8,97 Prozent auf 6,56 USD), Americas Car-Mart (+ 7,94 Prozent auf 1,36 USD), Nexstar Media Group (+ 7,76 Prozent auf 199,49 USD) und Inter Parfums (+ 7,26 Prozent auf 132,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil 3D Systems (-33,71 Prozent auf 1,75 USD), Donegal Group B (-28,03 Prozent auf 17,41 USD), Cogent Communications (-18,11 Prozent auf 5,56 USD), DXP Enterprises (-15,36 Prozent auf 134,05 USD) und Power Integrations (-14,90 Prozent auf 39,83 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.525.013 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net