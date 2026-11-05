DAX 26.318 -0,5%ESt50 6.220 -0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,6%Nas 24.457 -5,0%Bitcoin 67.463 -5,9%Euro 1,1231 +0,0%Öl 96,8 +2,3%Gold 4.086 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursentwicklung im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

NASDAQ Composite-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1.68 EUR -0.70 EUR -29.38 %
Charts | News | Analysen
America's Car-Mart Inc.
1.39 USD 0.13 USD 10.32 %
Charts | News | Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
5.78 EUR 0.78 EUR 15.56 %
Charts | News | Analysen
Donegal Group Inc. (B)
23.15 USD -1.04 USD -4.30 %
Charts | News | Analysen
DXP Enterprises Inc.
138.10 EUR -3.70 EUR -2.61 %
Charts | News | Analysen
Inter Parfums Inc.
107.10 EUR -3.40 EUR -3.08 %
Charts | News | Analysen
Lancaster Colony Corp.
101.00 EUR 1.50 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Myriad Genetics Inc.
5.43 EUR 0.15 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen
Nexstar Media Group Inc.
162.95 EUR 5.55 EUR 3.53 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
163.70 EUR -14.20 EUR -7.98 %
Charts | News | Analysen
Park-Ohio Holdings Corp.
44.08 USD 0.58 USD 1.33 %
Charts | News | Analysen
Power Integrations Inc.
40.60 EUR -0.66 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.09 USD -0.06 USD -1.90 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
24,399.59 USD -1,336.92 USD -5.19 %
News | Analysen

Um 15:53 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,72 Prozent schwächer bei 25.037,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,693 Prozent auf 25.558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.010,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.559,03 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,20 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 27.477,31 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26.363,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.499,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,75 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Park-Ohio (+ 10,85 Prozent auf 48,22 USD), Myriad Genetics (+ 8,97 Prozent auf 6,56 USD), Americas Car-Mart (+ 7,94 Prozent auf 1,36 USD), Nexstar Media Group (+ 7,76 Prozent auf 199,49 USD) und Inter Parfums (+ 7,26 Prozent auf 132,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil 3D Systems (-33,71 Prozent auf 1,75 USD), Donegal Group B (-28,03 Prozent auf 17,41 USD), Cogent Communications (-18,11 Prozent auf 5,56 USD), DXP Enterprises (-15,36 Prozent auf 134,05 USD) und Power Integrations (-14,90 Prozent auf 39,83 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.525.013 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.