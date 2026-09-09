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S&P 500-Marktbericht

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochmittag in Rot

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochmittag in Rot

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,51 Prozent schwächer bei 7.634,65 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,843 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.655,38 Zählern und damit 0,236 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.673,52 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.660,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.624,16 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7.757,64 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 7.386,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6.512,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,32 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 6,84 Prozent auf 224,60 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,23 Prozent auf 651,73 USD), Marvell Technology (+ 5,34 Prozent auf 237,44 USD), Akamai (+ 4,49 Prozent auf 110,35 USD) und Lumentum (+ 3,83 Prozent auf 1.016,00 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Caseys General Stores (-15,34 Prozent auf 621,00 USD), Vertiv (-7,29 Prozent auf 269,62 USD), Comcast (-5,85 Prozent auf 24,79 USD), Charter A (-5,08 Prozent auf 138,33 USD) und Booking (-4,64 Prozent auf 171,94 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7.997.922 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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