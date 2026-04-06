Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zurück

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 bewegt sich am Dienstag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,80 Prozent leichter bei 6.559,03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 53,741 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.592,97 Zählern und damit 0,285 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.611,83 Punkte).

Bei 6.534,55 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.601,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6.740,02 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.920,93 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.062,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,37 Prozent zurück. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 8,84 Prozent auf 306,22 USD), CVS Health (+ 6,66 Prozent auf 78,16 USD), Humana (+ 6,34 Prozent auf 194,23 USD), Perrigo Company (+ 3,78 Prozent auf 10,99 USD) und CF Industries (+ 3,63 Prozent auf 135,73 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Norwegian Cruise Line (-5,32 Prozent auf 18,34 USD), Dollar Tree (-4,73 Prozent auf 105,83 USD), Royal Caribbean Cruises (-4,73 Prozent auf 262,65 USD), Alaska Air Group (-4,63 Prozent auf 36,22 USD) und Carnival (-4,54 Prozent auf 24,79 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.721.373 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,735 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net