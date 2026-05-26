Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagmittag nach

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 gibt sich aktuell schwächer.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,13 Prozent leichter bei 7.388,55 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,262 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,50 Prozent auf 7.360,63 Punkte an der Kurstafel, nach 7.472,79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.347,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7.424,17 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.581,00 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 6.025,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,73 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit ConAgra Foods (+ 5,06 Prozent auf 13,50 USD), Bath Body Works (+ 4,84 Prozent auf 20,58 USD), IBM (+ 4,53 Prozent auf 263,65 USD), Moderna (+ 4,47 Prozent auf 62,00 USD) und CDW (+ 4,38 Prozent auf 128,98 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Sandisk (-12,60 Prozent auf 1.987,21 USD), Micron Technology (-10,93 Prozent auf 1.078,95 USD), Corning (-10,65 Prozent auf 187,48 USD), Vertiv (-10,30 Prozent auf 321,10 USD) und KLA (-10,11 Prozent auf 241,95 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.679.129 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,464 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,97 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net