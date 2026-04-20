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Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich mittags schwächer

21.04.26 17:59 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich mittags schwächer | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

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S&P 500
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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 7.092,64 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 57,241 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,249 Prozent auf 7.126,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7.109,14 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.084,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.137,27 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.506,48 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.875,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der S&P 500 5.158,20 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent zu. 7.147,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 7,48 Prozent auf 21,06 USD), UnitedHealth (+ 7,46 Prozent auf 347,60 USD), DR Horton (+ 7,34) Prozent auf 164,60 USD), NetApp (+ 5,89 Prozent auf 113,09 USD) und Northern Trust (+ 5,62 Prozent auf 167,93 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Tractor Supply (-9,06 Prozent auf 40,75 USD), Northrop Grumman (-6,57 Prozent auf 613,83 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-5,78 Prozent auf 286,06 USD), Lumentum (-5,37 Prozent auf 847,00 USD) und TransDigm Group (-4,92 Prozent auf 1.211,86 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8.946.435 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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