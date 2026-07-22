Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Mittag

Kursverlauf

23.07.26 17:59 Uhr

So bewegt sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche.

Um 17:56 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,02 Prozent leichter bei 51.688,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,335 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 52.287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52.218,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51.885,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.542,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,894 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 51.666,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.310,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der Dow Jones bei 45.010,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,83 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,64 Prozent auf 130,84 USD), Caterpillar (+ 1,86 Prozent auf 905,83 USD), Chevron (+ 1,74 Prozent auf 196,33 USD), Travelers (+ 1,72 Prozent auf 378,49 USD) und Johnson Johnson (+ 1,54 Prozent auf 259,57 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-6,99 Prozent auf 318,02 USD), Amazon (-4,93 Prozent auf 232,79 USD), Salesforce (-4,37 Prozent auf 155,88 USD), Walt Disney (-3,11 Prozent auf 92,89 USD) und Sherwin-Williams (-3,03 Prozent auf 310,22 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8.089.558 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,390 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net