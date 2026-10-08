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Index im Blick

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 zeigt sich aktuell schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.72 EUR 1.42 EUR 0.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
372.35 EUR -1.50 EUR -0.40 %
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Pernod Ricard S.A.
60.58 EUR 1.58 EUR 2.68 %
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Renault S.A.
25.94 EUR -0.61 EUR -2.30 %
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Stellantis
3.96 EUR -0.17 EUR -4.09 %
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Indizes
CAC 40
7,729.88 EUR -39.33 EUR -0.51 %
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Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,22 Prozent tiefer bei 7.751,78 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,351 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 7.713,39 Punkten, nach 7.769,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7.767,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.679,36 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,22 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.317,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.252,66 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 8.060,13 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 480.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,475 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Mit 8,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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