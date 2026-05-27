Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

CAC 40 aktuell

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,32 Prozent leichter bei 8.181,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,428 Prozent tiefer bei 8.172,80 Punkten in den Handel, nach 8.207,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.171,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.192,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,045 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 8.104,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8.580,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.788,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,164 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 18.347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,026 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net