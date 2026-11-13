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CAC 40-Performance im Blick

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206.30 EUR -0.90 EUR -0.43 %
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3.51 EUR 0.00 EUR 0.03 %
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Indizes
CAC 40
8,372.01 EUR 10.65 EUR 0.13 %
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Am Freitag tendiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,14 Prozent schwächer bei 8.349,66 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,500 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,213 Prozent schwächer bei 8.343,53 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.361,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.351,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.337,90 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,99 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7.827,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der CAC 40 8.650,56 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der CAC 40 8.232,49 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,88 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.047 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 237,580 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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