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CAC 40-Entwicklung

Anleger in Paris halten sich zurück: So performt der CAC 40 mittags

Anleger in Paris halten sich zurück: So performt der CAC 40 mittags

Der CAC 40 notiert am Donnerstagmittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.04 EUR -2.52 EUR -1.32 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374.25 EUR -9.85 EUR -2.56 %
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Pernod Ricard S.A.
60.64 EUR 0.58 EUR 0.97 %
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Renault S.A.
25.69 EUR -0.45 EUR -1.72 %
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Stellantis
3.84 EUR -0.04 EUR -0.91 %
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Indizes
CAC 40
7,868.79 EUR -95.72 EUR -1.2 %
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Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,36 Prozent tiefer bei 7.856,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,402 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,638 Prozent schwächer bei 7.913,71 Punkten, nach 7.964,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.820,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.922,28 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.301,85 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 8.337,29 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 7.966,95 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,13 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 167.988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,274 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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