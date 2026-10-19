Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag in der Verlustzone

Index-Bewegung

19.10.26 12:25 Uhr

Aktuell ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Montag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 1,11 Prozent tiefer bei 6.484,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 6.556,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6.557,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.557,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.474,52 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 6.798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der ATX bei 6.364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.578,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,17 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR), voestalpine (-0,09 Prozent auf 44,40 EUR), Wienerberger (-0,25 Prozent auf 16,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,30 Prozent auf 67,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR), Andritz (-1,97 Prozent auf 79,50 EUR), CA Immobilien (-1,62 Prozent auf 21,30 EUR) und Lenzing (-1,49 Prozent auf 10,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 103.452 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net