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Index-Performance

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
154.60 EUR 1.20 EUR 0.78 %
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22.55 EUR -0.15 EUR -0.66 %
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voestalpine AG
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Indizes
ATX
6,746.53 EUR -16.69 EUR -0.25 %
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Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,25 Prozent schwächer bei 6.746,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 194,379 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,028 Prozent auf 6.765,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6.763,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.769,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.687,09 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6.733,16 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 6.420,63 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 4.645,88 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 26,06 Prozent aufwärts. Bei 6.914,35 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 2,05 Prozent auf 44,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 153,20 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 60,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,89 Prozent auf 22,75 EUR) und OMV (+ 0,69 Prozent auf 72,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR), Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,15 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 21,05 EUR) und Erste Group Bank (-1,17 Prozent auf 118,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 433.564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,391 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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