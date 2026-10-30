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Index-Bewegung

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt nachmittags

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt nachmittags

Der ATX zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
137.00 EUR -12.00 EUR -8.05 %
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CA Immobilien
20.80 EUR 0.10 EUR 0.48 %
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DO & CO
205.00 EUR 7.20 EUR 3.64 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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Lenzing AG
10.74 EUR -0.04 EUR -0.37 %
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OMV AG
74.70 EUR 1.25 EUR 1.70 %
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Österreichische Post AG
31.30 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Palfinger AG
27.75 EUR -0.15 EUR -0.54 %
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PORR AG
32.10 EUR -0.15 EUR -0.47 %
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Verbund AG
69.75 EUR 0.55 EUR 0.79 %
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voestalpine AG
40.70 EUR -0.94 EUR -2.26 %
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Indizes
ATX
6,431.83 EUR -43.63 EUR -0.67 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,65 Prozent schwächer bei 6.433,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,599 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.475,46 Punkten, nach 6.475,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.491,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.417,82 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6.856,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der ATX mit 6.454,79 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 4.747,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 1,83 Prozent auf 75,25 EUR), DO (+ 1,69 Prozent auf 210,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,02 Prozent auf 108,50 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 70,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 20,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-11,48 Prozent auf 137,20 EUR), voestalpine (-2,87 Prozent auf 41,22 EUR), Palfinger (-1,96 Prozent auf 27,45 EUR), Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,90 EUR) und PORR (-1,41 Prozent auf 31,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 151.592 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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