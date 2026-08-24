Anleger in Wien halten sich zurück: ATX letztendlich leichter
Der ATX bewegte sich zum Handelsende im Minus.
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Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,20 Prozent tiefer bei 6.677,41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 187,913 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 6.757,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6.758,44 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6.771,59 Punkte, das Tagestief hingegen 6.668,31 Zähler.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,681 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der ATX auf 6.354,29 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 6.095,30 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 4.652,87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24,77 Prozent nach oben. Bei 6.780,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,38 Prozent auf 146,80 EUR), EVN (+ 2,28 Prozent auf 29,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR), voestalpine (+ 0,65 Prozent auf 46,18 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen PORR (-7,50 Prozent auf 37,60 EUR), Erste Group Bank (-3,27 Prozent auf 121,40 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 85,70 EUR), Wienerberger (-2,23 Prozent auf 19,71 EUR) und Raiffeisen (-1,91 Prozent auf 61,65 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 338.370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48,013 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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