ATX aktuell

Der ATX verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0,21 Prozent auf 6.508,24 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 193,357 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,004 Prozent leichter bei 6.521,59 Punkten, nach 6.521,88 Punkten am Vortag.

Bei 6.550,24 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.505,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.557,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6.642,38 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 4.716,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,12 Prozent auf 115,80 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,00 EUR), voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 77,50 EUR) und DO (+ 0,87 Prozent auf 231,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,61 Prozent auf 10,44 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 15,99 EUR), Verbund (-1,85 Prozent auf 68,90 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 74,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 121.963 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net