Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Index-Performance

20.10.26 17:57 Uhr

Der ATX zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,82 Prozent schwächer bei 6.452,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6.506,39 Punkten, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Bei 6.385,70 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.508,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.798,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX mit 6.396,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der ATX noch bei 4.612,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,58 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), BAWAG (-1,71 Prozent auf 160,80 EUR), Erste Group Bank (-1,45 Prozent auf 108,70 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 73,65 EUR) und Verbund (-0,83 Prozent auf 65,55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372.409 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net