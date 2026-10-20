DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,2%Nas 26.448 +0,1%Bitcoin 73.614 +0,8%Euro 1,1229 +0,1%Öl 109,0 -0,5%Gold 4.118 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der ATX zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
163.00 EUR -9.20 EUR -5.34 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
160.60 EUR -3.30 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
192.20 EUR -5.60 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.00 EUR -1.80 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.30 EUR 0.10 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.85 EUR -0.25 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.70 EUR -0.15 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
17.28 EUR 0.42 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
65.45 EUR -1.50 EUR -2.24 %
Charts | News | Analysen
Vienna Insurance
68.30 EUR 1.00 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,452.99 EUR -53.55 EUR -0.82 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,82 Prozent schwächer bei 6.452,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6.506,39 Punkten, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Bei 6.385,70 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.508,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.798,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX mit 6.396,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der ATX noch bei 4.612,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,58 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), BAWAG (-1,71 Prozent auf 160,80 EUR), Erste Group Bank (-1,45 Prozent auf 108,70 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 73,65 EUR) und Verbund (-0,83 Prozent auf 65,55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 372.409 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.