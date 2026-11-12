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Wiener Börse-Handel im Blick

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich letztendlich leichter

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich letztendlich leichter

Mit dem ATX ging es zum Handelsende abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
126.00 EUR -0.20 EUR -0.16 %
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DO & CO
219.50 EUR -4.00 EUR -1.79 %
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Erste Group Bank AG
117.40 EUR -0.60 EUR -0.51 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
72.80 EUR -1.40 EUR -1.89 %
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OMV AG
71.85 EUR 0.40 EUR 0.56 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.10 EUR 0.31 %
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Raiffeisen
63.35 EUR 0.35 EUR 0.56 %
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STRABAG SE
107.40 EUR -0.60 EUR -0.56 %
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Verbund AG
73.85 EUR 0.70 EUR 0.96 %
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Vienna Insurance
76.80 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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voestalpine AG
38.86 EUR -1.14 EUR -2.85 %
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Wienerberger AG
16.64 EUR -0.88 EUR -5.02 %
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Indizes
ATX
6,685.89 EUR -52.96 EUR -0.79 %
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Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,79 Prozent tiefer bei 6.685,89 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 6.737,36 Punkten in den Handel, nach 6.738,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.684,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.765,46 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,90 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.609,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6.710,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX 4.931,68 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell DO (+ 4,00 Prozent auf 234,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,50 Prozent auf 74,50 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,85 EUR), Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 77,60 EUR) und Verbund (+ 0,55 Prozent auf 73,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-4,77 Prozent auf 16,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,49 Prozent auf 121,80 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 107,20 EUR), Raiffeisen (-1,79 Prozent auf 63,05 EUR) und voestalpine (-1,51 Prozent auf 37,80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 789.305 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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