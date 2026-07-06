Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

ATX-Performance im Fokus

17:57

ATX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,436 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,076 Prozent tiefer bei 6.560,51 Punkten, nach 6.565,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 6.567,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.474,59 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.084,17 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 5.443,35 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, einen Stand von 4.408,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,24 Prozent aufwärts. Bei 6.599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,60 Prozent auf 57,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 24,00 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 57,05 EUR) und Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 56,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-10,37 Prozent auf 172,80 EUR), PORR (-4,35 Prozent auf 43,95 EUR), DO (-2,25 Prozent auf 217,00 EUR), STRABAG SE (-2,07 Prozent auf 90,10 EUR) und Vienna Insurance (-1,94 Prozent auf 65,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 405.063 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net