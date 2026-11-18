Index-Performance

Beim ATX Prime stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent leichter bei 3.192,96 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 3.197,59 Punkten, nach 3.197,72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.190,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3.210,82 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,10 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der ATX Prime bei 3.219,68 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 3.268,68 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2.347,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,12 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 6,66 Prozent auf 14,74 EUR), Frequentis (+ 2,90 Prozent auf 67,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,12) Prozent auf 115,80 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,00 EUR) und voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,07 Prozent auf 3,18 EUR), Rosenbauer (-3,37 Prozent auf 51,60 EUR), Lenzing (-2,61 Prozent auf 10,44 EUR) und Wienerberger (-2,08 Prozent auf 15,99 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 121.963 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net