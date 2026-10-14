Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

14.10.26 09:27 Uhr

Das macht der ATX Prime heute.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent leichter bei 3.248,76 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.252,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3.252,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.256,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.248,76 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.319,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.198,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.342,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Wienerberger (+ 1,70 Prozent auf 15,54 EUR), CA Immobilien (+ 1,67 Prozent auf 21,35 EUR), UBM Development (+ 1,61 Prozent auf 15,75 EUR) und Rosenbauer (+ 1,31 Prozent auf 61,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-6,12 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 199,60 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), STRABAG SE (-0,78 Prozent auf 102,20 EUR) und AMAG (-0,71 Prozent auf 28,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net