Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt zum Handelsende

Index-Bewegung

07.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime verzeichnete am Abend Verluste.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,56 Prozent schwächer bei 3.244,52 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 3.328,96 Punkten, nach 3.329,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.222,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.330,31 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,54 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 3.390,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der ATX Prime bei 3.191,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der ATX Prime 2.350,94 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 22,06 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,20 Prozent auf 4,22 EUR), Warimpex (+ 3,32 Prozent auf 0,50 EUR), OMV (+ 2,39 Prozent auf 72,90 EUR), Polytec (+ 2,03 Prozent auf 6,02 EUR) und Semperit (+ 1,54 Prozent auf 19,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Erste Group Bank (-4,90 Prozent auf 110,60 EUR), Frequentis (-4,58 Prozent auf 66,60 EUR), Andritz (-4,26 Prozent auf 80,90 EUR), Raiffeisen (-3,91 Prozent auf 57,75 EUR) und BAWAG (-3,79 Prozent auf 170,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 706.839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,633 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Mit 6,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net