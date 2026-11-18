Index-Bewegung

Das macht der ATX Prime am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch fällt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 3.196,10 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3.197,59 Punkten in den Handel, nach 3.197,72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.196,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.210,82 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,00 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.268,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.347,40 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,24 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 116,40 EUR), FACC (+ 2,46 Prozent auf 14,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,96) Prozent auf 21,10 EUR), Polytec (+ 0,72 Prozent auf 4,19 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-6,56 Prozent auf 0,43 EUR), AMAG (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,49 Prozent auf 3,30 EUR) und Rosenbauer (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 30.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net