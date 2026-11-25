ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 2,31 Prozent auf 2.981,79 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,013 Prozent höher bei 3.052,66 Punkten, nach 3.052,27 Punkten am Vortag.

Bei 3.055,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.981,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.081,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.282,20 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 2.459,32 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,17 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 5,01 Prozent auf 3,98 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Wienerberger (+ 1,00 Prozent auf 15,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und Verbund (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Raiffeisen (-6,12 Prozent auf 54,50 EUR), Lenzing (-4,77 Prozent auf 9,18 EUR), AT S (AT&S) (-3,93 Prozent auf 92,80 EUR), Erste Group Bank (-3,48 Prozent auf 105,30 EUR) und Semperit (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 253.555 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Mit 7,18 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net