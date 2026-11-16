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ATX Prime aktuell

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich mit Abgaben

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich mit Abgaben

Der ATX Prime zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
23.70 EUR -0.80 EUR -3.27 %
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AT & S (AT&S)
115.00 EUR -9.60 EUR -7.70 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.30 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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Frequentis
69.00 EUR 4.90 EUR 7.64 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.60 EUR -0.02 EUR -0.55 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
75.60 EUR 1.00 EUR 1.34 %
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OMV AG
72.80 EUR -0.50 EUR -0.68 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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Rosenbauer
55.40 EUR -2.40 EUR -4.15 %
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Semperit AG Holding
17.05 EUR -0.25 EUR -1.45 %
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Vienna Insurance
77.30 EUR 0.50 EUR 0.65 %
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voestalpine AG
36.04 EUR -1.04 EUR -2.80 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,248.87 EUR -12.27 EUR -0.38 %
News | Analysen

Der ATX Prime gab im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,38 Prozent auf 3.248,87 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3.261,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3.261,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.247,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.266,95 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.316,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 2.411,29 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 9,00 Prozent auf 69,00 EUR), Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), Addiko Bank (+ 2,44 Prozent auf 25,20 EUR), Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Semperit (-6,76 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,70 Prozent auf 3,45 EUR), Rosenbauer (-3,79 Prozent auf 55,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352.011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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